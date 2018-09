CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINEIn previsione dell'apertura della stagione venatoria, fissata per domenica, il coordinatore regionale per il servizio di vigilanza di Federcaccia, Salvatore Salerno, ha predisposto e messo a punto un piano di controlli specifici sul territorio per garantire il rispetto della normativa, lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza e la prevenzione e repressione dei possibili reati.Nella giornata d'apertura, 30 agenti di Federcaccia in regione, di cui 15 in provincia di Udine, saranno pronti a vigilare sul rispetto delle norme in...