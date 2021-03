IL PROGETTO

UDINE Un progetto che lega cultura e turismo, nel segno di una grande storia d'amore: quella di Giulietta e Romeo, o meglio, quella dei protagonisti che ispirarono Shakespeare, Luigi Da Porto e Lucina Savorgnan. Perché, se Verona, di quell'amore, ha il mito, Udine e il Friuli ne hanno la storia. E così, dopo Udine, capitale della luce, l'International Committee Romeo and Juliet in Friuli con il Circolo Quintino Sella hanno presentato la nuova progettualità Udine capitale dell'amore (cui si aggiungerà una terza, Udine capitale delle identità culturali) e l'hanno presentata il 26 febbraio, giorno in cui nel 1511 si tenne a Udine, nel Palazzo Savorgnan di piazza Venerio (poi distrutto), il ballo in maschera durante il quale si innamorarono il capitano vicentino Da Porto e la nobildonna udinese della famiglia dei Savorgnan.

«Vogliamo celebrare ogni anno questa data ha detto Ugo Falcone del Circolo culturale Sella -, e l'ideale sarebbe poterlo fare organizzando un ballo in maschera in piazza Venerio. L'idea alla base di questo progetto ha continuato -, non è solo quella di proporre convegni e mostre d'arte, ma anche di creare percorsi turistici e culturali che raccontino la vera storia di Romeo e Giulietta, coinvolgendo in rete tutti i luoghi friulani da loro toccati». Un progetto che ha trovato il supporto di Palazzo D'Aronco: «Anche nell'amministrazione comunale ha detto il sindaco Pietro Fontanini, ringraziando Albino Comelli, autore del volume Giulietta e Romeo. L'origine friulana del mito -, ci sono stati soloni che volevano negare l'origine friulana della storia. Come da nostro programma, noi vogliamo che si conoscano questi luoghi e protagonisti: in questo senso, stiamo organizzando dei lavori in piazza Venerio per raccontarne la vicenda storica. Siamo convinti ha concluso -, che questo aspetto possa portare solo che benefici alla città, facendo arrivare qui i turisti per conoscere i protagonisti che ispirarono Shakespeare».

«Un modo ha aggiunto l'assessore a Fabrizio Cigolot -, per mettere in evidenza le profonde radici storiche di questa città e la sua identità». Per l'assessore al turismo, Maurizio Franz, si tratta «di una progettualità che ha valenza dal punto di vista turistico e che può svilupparsi da Udine e creare un percorso con altri comuni, da Rivignano a Moruzzo e Cividale, puntando su un turismo dalla dimensione umana». Testimonial nazionale, la conduttrice di Rete4 Rachele Restivo.

