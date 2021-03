LA STORIA

UDINE Il turismo sostenibile come strumento di pace. In un momento difficile, c'è chi cerca di traguardare con lo sguardo oltre, a quando si potrà ricominciare a viaggiare in sicurezza, grazie alla speranza offerta dai vaccini e alla maxi-campagna avviata anche in Italia. È il caso dell'associazione Oikos di Udine, che ha elaborato un progetto di sviluppo de turismo sostenibile per continuare, come fa da anni, a sostenere il processo di pacificazione nella Sub Regione di Abades nel Dipartimento del Nario, nell'estremo Sud della Colombia. La progettualità della onlus udinese prevede, come spiega la stessa associazione, «oltre a numerosi interventi formativi in favore degli operatori locali, anche la creazione di piccole infrastrutture di accoglienza turistica, la stesura di un catalogo di percorsi turistici di grande interesse storico culturale (comincia proprio dalla capitale Pasto il cammino sacro del Chapaq Nan che arriva sino in Perù) e, per la prima volta, un fortissimo coinvolgimento di diverse comunità indigene locali. Proprio la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni delle comunità indigene costituisce un valore aggiunto del 4 progetto ma costituisce anche la garanzia di tutela delle popolazioni locali e del patrimonio naturale e di biodiversità che le caratterizza. E il coinvolgimento delle comunità indigene ha già destato l'interesse di qualche tour operator italiano, interessato ad essere il primo a entrare nel paese attraverso la progettazione di percorsi di indubbio interesse turistico e in regime di sicurezza e di buoni standard qualitativi dell'offerta accoglienza turistica». Oikos onlus, che presenterà la progettualità a valere su bandi di finanziamento pubblici e privati, «è disponibile a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori del turismo interessati ad aprire una nuova destinazione turistica».

Nota come destinazione turistica soprattutto per le spiagge caraibiche di Cartagena de Las Indias o di Santa Marta nella parte Nord est, la Colombia presenta altri grandi contesti di indubbio interesse. È il caso del Nario, nel profondo Sud, al confine con l'Ecuador, che sta uscendo, come il resto della Colombia, da oltre 50 anni di conflitto. «Il processo di pace non è ancora completo . fa sapere la onlus - ma la bellezza del posto ha fatto sì che i flussi turistici (in epoca pre-Covid) fossero aumentati sempre più negli anni e praticamente decuplicati negli ultimi 10 anni. Negli ultimi anni il Nario era diventato una delle destinazioni sempre più frequentate da appassionati di cicloturismo e del cosiddetto turismo lento. La bellezza e magnificenza del contesto e le cicatrici ancora vive del conflitto armato sono le due facce di questo luogo attraversato da tradizioni e magia, da storia e musica. Il Governo dipartimentale ha inserito lo sviluppo del turismo sostenibile al centro dell'agenda per il completamento delle pacificazione del territorio». Secondo la filosofia di Oikos «proprio le grandi potenzialità dell'agriecoturismo devono essere messe in atto e sviluppate: le potenzialità ecologico paesaggistiche, l'attrattività delle risorse naturali oltre che al grande patrimonio storico devono essere spese per attrarre persone e per consentire a artigiani, operatori turistici, agricoltori e anche alle comunità indigene di incominciare a vivere anche di turismo». E «favorire l'arrivo di flussi turistici e poter vivere dei benefici che questi possono portare significa anche dichiarare le aree turistiche zone franche dal conflitto. Puntare sulla strutturazione dell'accoglienza turistica sostenibile significa pertanto dare un grande contributo alla pacificazione dei territori». La onlus sottolinea che «i dati sull'andamento del turismo colombiano dicono che, dopo la crisi dovuta al lockdown da pandemia che ha portato a una perdita di 230 milioni di dollari per il settore, dal mese di settembre a dicembre 2020 c'è stata una ripresa del 20%. Addirittura i turisti provenienti dall'estero sono aumentati del 31,5%».

