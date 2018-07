CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TURISMOPALMANOVA Palmanova promossa in oltre 180 strutture tra Bibione, Grado e Lignano. «Abbiamo un bene prezioso che va valorizzato e promosso. Per questo vogliamo presentare al meglio le bellezze di Palmanova ai tantissimi turisti che ogni anno visitano Bibione, Grado e Lignano». Questo lo spirito, espresso dalla vicesindaco Adriana Danielis, con cui il Comune di Palmanova ha deciso di procedere, per il quarto anno consecutivo, alla distribuzione di materiali promozionali della città stellata, realizzati in italiano e inglese.Quest'anno...