LA TRUFFAUDINE Nuova truffa online con vittima un friulano di 74 anni di Campoformido che aveva deciso di acquistare una Audi modello Q8 messa in vendita su un sito online specializzato. L'uomo ha versato 85 mila euro, ma la macchina non gli è mai stata consegnata e così si è rivolto ai carabinieri per denunciare l'accaduto. Giovedì 15 luglio, i militari della stazione di Campoformido hanno denunciato in stato di libertà per truffa un...