Truffa delle tasse, l'Aipa condannata

LE SENTENZEUDINE Mancata rendicontazione e omesso versamento nel bilancio comunale degli importi riscossi. Per tali ragioni, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia ha condannato l'Agenzia italiana per le pubbliche amministrazioni (Aipa) in quanto concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, e Daniele Santucci, suo ex presidente e legale rappresentante, a risarcire i Comuni di Malborghetto Valbruna e Gonars con, rispettivamente,...