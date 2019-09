Trovato su una bicicletta rubata tenta di fuggire dentro la Questura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIAUDINE Pizzicato in sella a una bicicletta di cui era stato denunciato di recente il furto, ha tentato di scappare a piedi all'interno della Questura e, una volta bloccato dai poliziotti, ha simulato un malore inesistente. Un cittadino rumeno di 23 anni, senza fissa dimora in Italia, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione dalla Polizia, con il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Udine. L'episodio si è verificato intorno alle 16...