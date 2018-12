Trovato morto nel cortile di casa, è giallo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MISTEROPAGNACCO Sgomento a Pagnacco per la morte di Paolo Zanetti, 55 anni, trovato privo di vita martedì pomeriggio nel cortile della sua abitazione nell'antico borgo di Fontanabona, con una profonda ferita al capo. «Tutto fa pensare a una morte per cause naturali», ma la presenza della lesione ha indotto i Carabinieri e la Procura ad avviare un'indagine a puro scopo precauzionale. Lo conferma il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo.Era stata la compagna, non riuscendo a mettersi telefonicamente in contatto con lui, ad andare a...