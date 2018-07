Trovata morta nella roggia di Palma l'anziana scomparsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRAGEDIAPAVIA DI UDINE È stata trovata morta nel canale della roggia di Palma, nella frazione di Risano di Pavia di Udine, Elisea Angeli, la donna di 66 anni originaria di Tarcento e residente a Cargnacco. Era uscita di casa mercoledì pomeriggio per fare una passeggiata. Gran camminatrice, in buone condizioni di salute, non era rientrata come al solito e la figlia, che aveva tentato più volte di mettersi in contatto con lei, si è subito preoccupata. Ha lanciato l'allarme e la macchina dei soccorsi si è subito attivata. Nell'area compresa...