Trova lavoro ma continua a percepire il sussidio di disoccupazione, nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE Due casi di truffa all'Inps sono stati scoperti dalla Polizia di Stato di Udine che ha denunciato due persone, un cittadino indiano e uno italiano, per aver ottenuto indebite percezioni dall'ente previdenziale. I due casi sono emersi a seguito degli accertamenti che vengono periodicamente effettuati dalla Questura di Udine in relazione alle domande relative alle richieste e ai rinnovi dei permessi di soggiorno o nelle verifiche sui documenti per spostarsi all'estero. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile diretta...