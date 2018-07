«Troppi detenuti, carcere fuorilegge»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Celle sovraffollate, poco personale, solo due educatori e totalmente assente un mediatore culturale, in poche parole, un «carcere fuorilegge». A sostenerlo, senza lesinare parole forti, è Franco Corleone, coordinatore dei garanti territoriali per i diritti dei detenuti che ieri mattina ha visitato il carcere di via Spalato con il provveditore regionale all'amministrazione penitenziaria Enrico Sbriglia e il presidente territoriale della Camera penale Raffaele Conte. «Ci sono 60 detenuti in più precisa Corleone snocciolando i...