Tributi non pagati, la riscossione affidata anche ai privati

LA DELIBERAUDINE Non solo Equitalia: a riscuotere i tributi non pagati al Comune sarà anche una ditta privata, la Area srl di Mondovì (Cuneo). Il nuovo soggetto si affiancherà, nel recupero coattivo dei crediti vantati da Palazzo D'Aronco, all'Ader, la concessionaria pubblica (ex Equitalia), che rimarrà il soggetto prevalente.I NUMERIStando ai numeri dati dall'assessore al bilancio Francesca Laudicina, la Tari, ad esempio, viene pagata dal 96 per cento dei cittadini udinesi e, allo stato attuale, con l'Ader si riesce a recuperare circa il...