TRIBUNALE UDINE Hanno patteggiato una pena a 3 anni, 4 mesi e una multa, le due

TRIBUNALEUDINE Hanno patteggiato una pena a 3 anni, 4 mesi e una multa, le due donne croate di etnia rom, senza fissa dimora in Italia, che erano state arrestate giovedì 4 luglio a Udine dopo essere state sorprese a compiere un furto in un'abitazione del centro cittadino. PATTEGGIAMENTOLa pena è stata concordata dal loro avvocato Cristiano Fadi con la Procura partendo da una pena base di 5 anni prevista per il furto aggravato dalla violenza sulle cose contestato loro, innalzata proprio di recente in virtù della nuova legge 36 del 2019,...