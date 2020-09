IL CASO

UDINE È ufficiale. Da domani i primi cinque treni passeggeri di Trenitalia passeranno dalla linea in superficie a quella in trincea. Un trasloco più volte annunciato, l'ultima con l'avvio dell'orario estivo, quando poi, causa covid (che non aveva consentito di completare la formazione dei macchinisti: questa la motivazione addotta da Trenitalia allora) il passaggio, a lungo atteso dai comitati di residenti di Udine est, fu fatto slittare fra le polemiche dei suddetti abitanti che negli anni hanno raccolto migliaia di firme e organizzato proteste di piazza per chiedere l'eliminazione degli odiati passaggi a livello di Udine est.

LA COMUNICAZIONE

Eppure questo passaggio in cintura è avvenuto, per dirla con le parole dei pendolari (che invece sono ferocemente contrari al trasloco in trincea) quasi «alla chetichella», con una stringata mail inviata ai comitati (e per conoscenza all'assessore regionale Graziano Pizzimenti) dalla società ferroviaria dalla direttrice regionale «alle 18.53 di venerdì», quasi alla vigilia del cambio orario imposto dalle modifiche di tracciato sulla Udine-Tarvisio. I convogli che faranno il nuovo percorso, studiato «su incarico della Regione», come fa sapere Trenitalia, sono i treni 6009, 6018, 6024, 6036 e 6040, che dal 14 settembre saranno instradati sulla linea di cintura Udine ParcoPosto Movimento Vat. «Il nuovo percorso - dice Fs - comporterà alcune modifiche di orario ai treni interessati, con una revisione dei tempi di percorrenza di 3-4 minuti. Le modifiche nei sistemi di vendita Trenitalia saranno visibili dal 15 settembre».

LA PROTESTA

Per i comitati pendolari Fvg la scelta di comunicare in questo modo un cambiamento a suo modo storico (visto l'alveo di polemiche e contropolemiche in cui si inserisce) «denota solo il timore di subire polemiche sulla stampa o strumentalizzazioni, che noi non abbiamo mai fomentato. Se questo è il metodo ci domandiamo se dobbiamo ancora continuare a mantenere attivo il tavolo di lavoro». Non solo. Come rimarca Andrea Palese, del comitato Alto Friuli, «così è stata tradita la nostra fiducia: da parte nostra non è mai mancato il confronto con la Regione e Trenitalia». Insomma, dice: «Bastava alzare il telefono». I pendolari usano parole dure, parlando di «una caduta di stile da parte di Trenitalia e dell'assessore». Per i comitati di viaggiatori si tratterebbe «solo di un intervento ideologico» che sarebbe stato fatto per accontentare «un senatore udinese» (il riferimento è a Mario Pittoni, Lega). Ma, aggiunge Palese, «sarà una vittoria di Pirro per chi sostiene lo spostamento in cintura, perché tutti si aspettano che risolva i problemi dei passaggi a livello del Bearzi e di via Cividale, mentre anche spostando questi convogli, dalle 7 alle 9 e dalle 16 alle 18 i treni continueranno a circolare in superficie e le code nelle ore di punta ci saranno lo stesso a quei passaggi a livello». Questo trasloco, secondo i pendolari, è «un mero palliativo visto che fino a quando non verranno completati tutti i lavori del Nodo di Udine non sarà possibile ipotizzare il trasferimento del traffico passeggeri lungo la linea di cintura».

LE MODIFICHE

Quindi, secondo Palese e gli altri pendolari, «la montagna ha partorito il topolino: il trasferimento in cintura riguarderà 5 treni e non 9 come annunciato (la Regione fa sapere che non sarà coinvolta Fuc con i Micotra ndr). 4 treni (R6018, R6024, R6036, R6040) della tratta Udine-Tarvisio e uno (R6009) della tratta Carnia-Udine». A far arrabbiare i viaggiatori non sono tanto i minuti in più («Trenitalia - dice Palese - valuta 3-4 minuti in più, ma in realtà fra Udine e Tricesimo sono cinque») del tragitto, ma il fatto che si è scelto di «non limare nulla da Udine Vat a Ugovizza, su 84 chilometri, dove si recuperano solo 2 minuti nelle ultime due stazioni. Una pagliacciata», spiega Palese. Ma quel che più brucia è «il metodo utilizzato», «alla chetichella e senza il minimo contraddittorio». Secondo loro, una forma di «mancato rispetto verso il nostro operato». E soprattutto, si chiede Palese, «saranno davvero solo 4 minuti in più? Lo vedremo sul campo». L'altro tema è «la superficialità con cui hanno agito. Non essendoci stata informazione a bordo treno e in stazione, è evidente che molti resteranno a piedi, visto che alcune partenze (R6009 e R6036 e R6060) sono state anticipate di qualche minuto». Le modifiche al tracciato, dicono, di fatto «faranno saltare il cadenzamento, principio che fino a ieri era un dogma inderogabile per Regione e Fs».

Camilla De Mori

