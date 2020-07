Cinque nuovi casi di persone positive al coronavirus in regione. «I cinque nuovi casi di oggi sono tutti d'importazione e hanno origine da Paesi dell'area balcanica», precisa il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e Protezione civile. Secondo i dati diffusi ieri dalla Regione le persone positive erano infatti 124, ossia cinque casi in più del giorno prima. Sempre due i pazienti che risultavano ieri in cura in terapia intensiva, dopo la riapertura del reparto covid-19 all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, che si è reso necessario nei giorni scorsi dopo l'aggravamento di un paziente, un cittadino albanese che fa parte di una famiglia di Casarsa che conta sei persone contagiate. Il mini-focolaio di Casarsa è nato, come è stato spiegato dalla Regione, dopo il rientro del capofamiglia dall'Albania.

A ieri, sempre secondo i dati diffusi dall'amministrazione regionale nel consueto bollettino di aggiornamento, risultavano otto invece i malati accolti in altri reparti delle strutture regionali in seguito ad un'infezione da coronavirus. Fortunatamente, come è stato comunicato, non si è registrato nessun nuovo decesso (dall'inizio della pandemia restano quindi 345 le vittime in totale nell'intero territorio regionale).

Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.373: 1.412 a Trieste, 1.016 a Udine (tre in più del giorno prima, quando erano 1.013), 720 a Pordenone e 225 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 93. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

