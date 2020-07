LA NOVITÀ

SAURIS In volo per tre chilometri, sorvolando il lago, sospesi (ma ben imbragati) nel vuoto ad un'altezza che in certi punti può anche raggiungere i 120 metri da terra. È l'esperienza di sospensione più lunga d'Europa quella che sarà ufficialmente inaugurata oggi a Sauris in località Beinte (con prove su prenotazione ad invito, organizzate da Sandro e Slavica Petris) e che vedrà il gong per il largo pubblico da domani.

«Cominceremo piano, ma abbiamo già tantissime prenotazioni - assicura l'imprenditore Sandro Petris, patron della Zahre beer e della Zip Line Sauris-Zahre -. Molti da fuori regione. Una signora che ci ha chiamato farà un viaggio di tre ore per poter partecipare». Un'esperienza unica ad alto tasso di adrenalina, grazie alla teleferica che collega il Monte Ruche al lago di Sauris, per i patiti dell'avventura. Ma, assicura l'imprenditore, anche a misura di famiglie, perché «in tutta sicurezza». Sotto i piedi, scenari mozzafiato: prima i boschi, poi il lago di Sauris che si squaderna davanti agli occhi.

«Un'esperienza unica in Europa - prosegue l'imprenditore -. Non ce ne sono altre che fanno un chilometro e mezzo sopra un lago. Per progettare la nostra linea abbiamo chiamato degli ingegneri specializzati dell'Its di Cortina d'Ampezzo. Per fare una cosa così ci vorrebbero di norma dai 4 ai 5 anni. Noi ci abbiamo messo due anni. L'investimento? Complessivamente ha richiesto quasi 500mila euro, in parte coperti da fondi privati, in parte da contributi europei. Abbiamo deciso di investire sul nostro territorio mia moglie ed io perché abbiamo delle montagne talmente belle che è giusto vederle sia dall'alto sia dal basso. Poi, dobbiamo dare anche la possibilità ai giovani di stare in loco. Tutto è nato per dare un futuro ai nostri figli. Il Comune ci ha dato una grande mano, come la gente del posto». Zipline experience è un'iniziativa selezionata e finanziata nell'ambito del Por Fesr 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia, Linea 2.1.b.1 bis che Friuli Innovazione supporta nell'ambito del programma di pre-incubazione di imprese culturali.

A sorvolare boschi e lago potranno essere, a regime, «un centinaio di persone al giorno. Si arriva a 100 metri da terra, a 120 metri nei punti più alti, ma sempre in sicurezza», spiega l'imprenditore. Nell'ambito del programma di pre-incubazione l'incubatore certificato Mise di Friuli Innovazione ha accompagnato il team nella definizione della proposta: un progetto che - sia detto dentro e fuor di metafora - dà sicuramente ali al turismo.

Camilla De Mori

