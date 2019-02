CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTO PUBBLICOUDINE (al.pi.) Chi prende il bus probabilmente si è accorto della novità: in alcune fermate, infatti, sono stati installati schermi digitali in grado di fornire informazioni in tempo reale agli utenti. Si tratta di una sperimentazione che la Saf ha avviato e che valuterà per un eventuale futuro investimento per l'utilizzo di nuove tecnologie in città sul tema info-mobilità. Le paline intelligenti sono state posizionate circa un mese fa e possono trasmettere informazioni sul tempo reale dei transiti dei bus (e tempi...