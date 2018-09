Trasparenza, Open Municipio spesi 60 mila euro per 58 utenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ALTRI TEMIUDINE Quasi 60mila euro spesi in sei anni, per solo 58 utenti attivi. La banca dati online Open Municipio a quanto pare non ha attirato l'interesse dei cittadini, che l'hanno frequentata assai poco. L'amministrazione Fontanini ha quindi deciso di cancellarla. Lo ha annunciato ieri sera l'assessore Daniela Perissutti, rispondendo aun'interrogazione sul tema della trasparenza presentata da Cinzia Del Torre (Pd). «Open Municipio ha spiegato Perissutti -, è stata creata nel 2012 e da allora è costata alla collettività 59.418...