Tram elettrico, operazione da cinquanta milioni di euro

IL CONVEGNOUDINE L'idea del tram affascina e guardando verso Nord, dove è stato realizzato in città da 40mila abitanti, sembra un'ipotesi fattibile pure a Udine. Affascina, ma costa: servirebbero 50 milioni di euro per tre mezzi e una linea da 5 chilometri, dalla Stazione ferroviaria al polo universitario dei Rizzi. Non solo: per avere l'equilibrio economico, su quello stesso percorso gli utenti dovrebbero essere 3mila in più di quelli attuali; per ottenere quello finanziario, i passeggeri dovrebbero praticamente raddoppiare. Un progetto...