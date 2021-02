IL DRAMMA

UDINE Morire a neanche diciannove anni a causa di un incidente stradale. Una tragedia, quella che è accaduta ieri sera poco dopo le 18 per colpa di uno schianto che a quanto si è potuto apprendere ha coinvolto due mezzi: un'automobile e una motocicletta.

Il gravissimo incidente stradale si è verificato nei pressi della galleria tra Braulins di Trasaghis e Bordano. Per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, si sono scontrati una moto e una vettura.

Nell'impatto le due persone che si trovavano a bordo della motocicletta sono cadute sull'asfalto. In seguito al forte urto e alle ferite riportate uno dei due centauri è stato rianimato sul posto dal personale sanitario del 118 accorso subito sul luogo dell'incidente. Purtroppo, il ragazzo, Hamza Achaq, di origini marocchine ma residente a Gemona in via Trasaghis, è morto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. Avrebbe compiuto 19 anni il 22 febbraio. In condizioni ritenute gravissime dai sanitari anche l'altro motociclista, a quanto si apprende si tratterebbe di un ventiduenne di San Daniele del Friuli. Il giovane è stato intubato e trasferito in ospedale al Santa Maria della Misericordia di Udine per tutte le cure del caso. Ferito ma in maniera lieve il conducente dell'auto, classe 1953, del posto. Sul posto i Vigili del Fuoco di Gemona del Friuli, i sanitari del 118 e i carabinieri di Buja.

