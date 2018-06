CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRAFFICOUDINE Riaprire via Mercatovecchio al traffico? «Lo ha detto solo Furio Honsell». Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e alla mobilità, Loris Michelini, non ci sta e all'ex primo cittadino, che aveva accusato la nuova amministrazione di voler tornare indietro sulla chiusura alle auto del centro città, risponde: «Honsell poteva candidarsi come consigliere comunale, dando il suo contributo, invece è fuggito dal Comune e si permette di dirci come dobbiamo comportarci, lui che in 10 anni non ha chiuso la questione di via...