Traffico di droga, presi due latitanti

IL BLITZUDINE Nella mattinata di ieri, i carabinieri del Ros di Udine, insieme alla polizia albanese, nei dintorni delle città albanesi di Durazzo e Leshe hanno localizzato e poi arrestato i latitanti Keci Astrit e Sufja Shkelqim.CHI SONOEntrambi sono destinatari di un ordine di carcerazione perché responsabili del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. I due latitanti, dal 2006 si erano rifugiati in Albania per sottrarsi all'esecuzione di più ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse...