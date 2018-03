Tir trancia il cavo, bloccata la ferrovia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCIDENTESANTA MARIA LA LONGA Danneggiato nella notte il passaggio a livello che sorge nella frazione di Tissano, nel comune di Santa Maria la Longa, lungo la tratta ferroviaria Udine-Cervignano.Erano da poco passate le sei di mattina di ieri quando è scattato l'allarme, lanciato da un passante che ha composto il numero di emergenza che ha letto su un pilone. Il tratto ferroviario è quello che taglia via dei Prati; siamo in una zona che si staglia in mezzo alla campagna, poco frequentata e conosciuta perlopiù dai cittadini di questa parte...