Tesori nascosti d'arte e di fede, i Santi Sepolcri della Valcanale

TRADIZIONI POPOLARIUDINE La Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, una delle principali mete per i pellegrini che visitano la Terra Santa, è stata costruita sopra la tomba dove, secondo i Vangeli, furono deposte le spoglie mortali di Gesù Cristo. Non tutti, però, possono recarsi in quei luoghi durante la Pasqua e chi ci riesce può, suo malgrado, incappare - come accaduto quest'anno - nella protesta inscenata dai capi delle Chiese cristiane di Gerusalemme contro le misure fiscali previste dal sindaco della città e trovare la chiesa...