CARABINIERI

AMARO Si sono concluse con la denuncia per ricettazione di un 33enne cittadino rumeno, residente a Modena, le indagini avviate dai Carabinieri di Venzone per una collana rubata. L'attività dei militari era partita a novembre grazie a una segnalazione dei dipendenti della Stroili Oro di Amaro, realtà internazionale del commercio all'ingrosso di gioielleria, sulla sospetta provenienza di un girocollo d'oro giallo con relativa medaglietta, del peso di circa 70 grammi, arrivato in sede dopo che l'indagato lo aveva esibito nel punto vendita della catena che si trova nel centro commerciale La Rotonda di Modena. L'uomo lo aveva usato a titolo di permuta, per un valore di 1.300 euro, per l'acquisto di altri monili. Grazie a nome e data riportati nella medaglietta, gli uomini dell'Arma della Compagnia di Tolmezzo sono risaliti al legittimo proprietario che, solo una volta contattato dai Carabinieri di Venzone, ha scoperto di essere stato derubato. La collana, dopo la formale denuncia presentata ai colleghi di Modena, gli sarà ora riconsegnata.

TARVISIO

Viaggiava ubriaco con una Renault Clio sulla ciclabile Alpe Adria, all'altezza di Tarvisio. Si tratta di un 28enne residente nella provincia di Avellino, denunciato per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri della Compagnia tarvisiana. La pattuglia del Radiomobile ha notato l'auto procedere lungo la pista con direzione Camporosso-Tarvisio. I militari hanno controllato subito il mezzo, anche per scongiurare l'investimento di eventuali ciclisti di passaggio. Il conducente, che in questi giorni si trovava in Val Canale in vacanza, è risultato positivo all'alcotest in entrambe le prove previste dal Codice della strada, con etilometro. Il veicolo è stato affidato a una persona di fiducia, chiamata dal 28enne. Al termine degli accertamenti il ragazzo si è visto ritirare la patente di guida.

UDINE

Scoperto senza biglietto su un bus urbano, un 25enne di Mortegliano è stato denunciato a piede libero dai militari della sezione Radiomobile di Udine, ai quali ha fornito false generalità sulla sua identità. Il ragazzo è stato intercettato nella zona della stazione ferroviaria, in viale Europa Unita. E sempre nella zona i militari sono intervenuti al negozio Tigotà di via Roma, dove hanno denunciato a piede libero una 41enne per furto: avrebbe asportato alcuni prodotti cosmetici nascondendoli sotto i suoi abiti.

