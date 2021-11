Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STAFFETTAUDINE Superata quota cento per le squadre che hanno aderito alla Staffetta 24 per un'ora Telethon Udine 2021 che quest'anno, complice l'emergenza sanitaria, si svolgerà in modalità mista. Dopo l'edizione solo a distanza del 2020, che ha consentito al Comitato Udinese di continuare a sostenere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare della Fondazione Telethon anche in un momento in cui quasi tutti gli eventi erano...