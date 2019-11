Telefonino e cinture oltre seicento sanzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAUDINE Oltre seicento automobilisti multati perché magari usavano il cellulare alla guida oppure non avevano le cinture di sicurezza allacciate. 27 patenti ritirate ad altrettanti guidatori che viaggiavano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o dopo aver alzato il gomito. Sono alcuni dei numeri resi noti dalla Polizia stradale del Fvg, alla vigilia della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, un momento di ricordo e riflessione che viene dedicato alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari, per...