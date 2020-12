TECNOLOGIA

TARVISIO La tecnologia può diventare un prezioso alleato per evitare di perdere l'atmosfera del Natale? A Tarvisio ne sono convinti e proprio per non lasciare che l'emergenza Covid riesca nell'impresa di spazzare via questi magici momenti, sarà la tecnologia a mantenere vivo il clima natalizio.

INTESA

Grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'associazione culturale Età dell'Acquario, il Consorzio delle Pro Loco, la Pro Loco Il Tiglio Valcanale, il Kanaltaler Kulturverein, il supporto di Eurospar e la consulenza tecnica della No Borders Tree House di Tarvisio, è stata ideata un'edizione diversa di Tarvisio Aperiski. Non potendo, infatti, essere riproposta la fortunata edizione dello scorso anno, la novità del 2020 sarà che gli aperitivi di Natale in piazza Unità si svolgeranno in streaming e in totale sicurezza.

APPUNTAMENTI

Saranno tredici gli appuntamenti che, a partire sempre dalle ore 18, potranno essere seguiti comodamente da casa in diretta streaming o in podcast sulla pagina facebook ufficiale Eventi Tarvisio: dalla tradizionale accensione dell'albero di Natale che è avvenuta sabato scorso ed è stata trasmessa in diretta streaming senza presenza di pubblico, al consueto arrivo delle Befane del 5 gennaio che, come narra il vecchio proverbio, contribuiranno a chiudere il periodo festivo. Spazio sarà dato anche agli appuntamenti musicali con quattro concerti registrati (l'Adventkonzert im Kanaltal, il concerto di Natale del Gruppo Bandistico Valcanale, i Corni delle Alpi e il concerto per il nuovo anno dei Doganirs) e altrettanti eventi culturali immersi tra favole e storia.

LUSSARI

Non mancherà neppure il consueto saluto al nuovo anno che quest'anno sarà dato da una speciale edizione della Fiaccolata del Monte Lussari che, seppur annullata, vivrà ugualmente attraverso la proposizione del documentario Fuochi d'inverno, filmato storico dedicato a uno degli eventi clou della montagna friulana e realizzato dall'associazione culturale Età dell'Acquario.

L'ASSESSORE

«Quest'anno non possiamo proporre Tarvisio Aperiski nello stesso modo della scorsa edizione - spiega l'assessore alla cultura Antonio Petterin - e questo nonostante il programma fosse pronto da tempo. Abbiamo sperato fino alla fine, ma purtroppo non sarà possibile. Siamo però ugualmente contenti, e di questo ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato, perché riusciremo ugualmente a proporre questa importante iniziativa seppur solo on line. È uno sforzo che facciamo volentieri perché permette non solo di animare i pomeriggi durante le feste ma soprattutto ci consente di non interrompere gli eventi tradizionali che ogni anno facevano parte del periodo natalizio tarvisiano».

