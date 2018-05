CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TARVISIOARRESTATOPASSEUR(Pt) I carabinieri del Norm della Compagnia di Tarvisio hanno arrestato un cittadino georgiano residente in Francia, di 37 anni, per l'ipotesi di reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo era stato fermato per un controllo lungo la Ss 13 Pontebbana la scorsa settimana, nel territorio del comune di Pontebba. Era alla guida di una Nissan e con lui viaggiava come passeggero un ragazzo russo di 29 anni che poi è risultato essere clandestino. Era senza documenti. Entrambi sono stati portati in caserma...