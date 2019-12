Taglio, al via i lavori per la messa in sicurezza

LE OPERE

RIVIGNANO TEOR Difesa idraulica del territorio, irrigazione, viabilità. Sono gli argomenti trattati nel corso di un incontro tra il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e l'amministrazione comunale di Rivignano Teor. Illustrate le opere recentemente realizzate nel territorio e quelle in programma, in primis la sistemazione idraulica del tratto di fiume Taglio a monte e valle della provinciale 7 per un importo complessivo di 20mila euro, nell'ambito del finanziamento concesso recentemente dalla Regione. Il Comune ha riferito alcune criticità nel reticolo idrografico, che saranno segnalate in Regione per la richiesta di ulteriori finanziamenti. Poiché il Comune auspica una collaborazione anche nella manutenzione delle strade vicinali e interpoderali, si è concordato di rendere operativa la convenzione esistente. Il Comune - ha ricordato la presidente del Consorzio Rosanna Clocchiatti - presenta nel suo territorio esigenze di natura irrigua e di natura idraulica legate a rischi di esondazione di alcuni corsi d'acqua in occasione di precipitazioni particolarmente intense. Il sistema Corno-Stella, pur beneficiando in maniera sostanziale della galleria scolmatrice dal torrente Corno al Tagliamento, gestita dal Consorzio , necessita di interventi manutentivi che riescano a coniugare la sicurezza idraulica con la preservazione di siti naturalistici particolarmente pregiati. La sicurezza idraulica e idrogeologica è affidata, pertanto, ad un sistema di opere di bonifica e di drenaggio urbano che devono essere costantemente monitorate e mantenute. Da qui l'importanza dell'attività del Consorzio e di un proficuo rapporto con l'amministrazione.

