IL CASO

UDINE È scontro sul Tagliamento. Dopo la bocciatura della mozione del Patto per l'Autonomia che chiedeva una maggiore tutela del fiume e il sostegno alla candidatura Unesco, a prendere posizione è stato l'assessore regionale Fabio Scoccimarro, che ha invitato a non mettere bandierine: «Centosettanta chilometri di lunghezza e un bacino idrografico di quasi 3000 chilometri quadrati, ma una minoranza politica vorrebbe mettere la propria bandiera sul re dei fiumi alpini, il Tagliamento», ha detto l'assessore. Scoccimarro ha ribadito che sono «mesi che la Regione lavora al progetto ambientale e turistico legato alla candidatura Unesco del Tagliamento, con l'idea di comprendere anche le sorgenti del Piave e le opere derivatorie e di bonifica del Medio e Basso Friuli realizzate nel Medio Evo, nel 1800 e nel 1920-40. Spiace constatare come una mozione strumentale presentata dalla minoranza in Consiglio regionale abbia scatenato stampa e opinione pubblica con un dibattito surreale che vuole contrapporre ambientalismo e salvaguardia della vita umana, come se le due questioni non fossero legate e complementari. Avevo chiesto il ritiro della mozione per una condivisione più ampia: da tempo, infatti, abbiamo avviato i contatti ai massimi livelli per realizzare il progetto. Quando avremo un quadro più completo ovviamente sarà mia premura condividerlo». Scoccimarro invita tutti a «mettere da parte i gagliardetti partitici in virtù di un traguardo prestigioso, un percorso pensato anni fa, sviluppato precedentemente ed accelerato ora dal sottoscritto». Anche Alessandro Basso (FdI) parla di «mozioni strumentali».

IL PATTO

La petizione lanciata dal Patto on line per la candidatura Unesco in un paio di giorni ha raggiunto quasi 3mila firme. Secondo Massimo Moretuzzo (Patto, «Scoccimarro ha perso una buona occasione per scusarsi dell'errore che ha commesso, assieme alla maggioranza, bocciando la proposta di far diventare il Tagliamento un Patrimonio dell'umanità. Parlare di mozione strumentale, come fa l'assessore, significa non aver minimamente capito cosa rappresenta il Tagliamento, non solo per il Friuli». Sulla proposta dell'assessore di inserire il Tagliamento in un progetto con le sorgenti del Piave e le opere di bonifica, «lo invitiamo a studiare i diversi livelli di riconoscimenti che possono essere concessi dall'Unesco: la nostra mozione chiede che sia considerato bene naturale Patrimonio dell'umanità. Il progetto abbozzato dall'assessore non può rientrare in questa categoria, al massimo può essere un progetto di Riserva della biosfera. Capiamo l'interesse dell'assessore per le sorgenti del Piave, fiume sacro alla Patria, e per le opere di bonifica, in particolare quelle realizzate dal 1920 al 1940 in un periodo storico che lui evidentemente apprezza in modo particolare, però non capiamo perché non si intenda dare al Tagliamento la dignità che gli appartiene da sempre». Moretuzzo sottolinea come sia «la seconda volta che l'assessore si prodiga per bocciare una nostra mozione su questo tema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA