ENERGIAUDINE Enel estende il supplier development program per lo sviluppo sostenibile e innovativo di tutti i propri fornitori anche in Veneto e Friuli Venezia GiuliaIl Programma, nato a luglio 2020, si apre oggi ad oltre 6.000 fornitori presenti in Italia che potranno avvalersi di servizi finanziari, di training manageriale e tecnico e di advisory offerti da partner selezionati.IL COMMENTOLa grande sfida della transizione energetica...