CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SVILUPPO RURALEUDINE Sei progetti tagliati fuori dal bando per lo sviluppo rurale a causa della sindrome da coperta corta. A segnalare la situazione in una nota è il gruppo consiliare di Progetto Fvg-Autonomia responsabile in Regione.Secondo il gruppo sarebbero troppo pochi i fondi messi a bilancio per lo sviluppo rurale. E così dal bando regionale sono rimasti fuori «sei progetti strategici: Pavia di Udine, Muzzana del Turgnano, San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, San Quirino e Spilimbergo in provincia di Pordenone, Grado in...