Sul Lussari torna il cuore in ferro battuto da cartolina

L'EVENTOTARVISIO L'8 dicembre non è un giorno come gli altri: per i cattolici credenti si celebra la solennità dell'Immacolata Concezione, per gli altri spesso coincide con l'addobbo degli alberi di Natale. Nella montagna friulana è anche la giornata in cui, più in teoria che in pratica, si dà il via alla stagione sciistica. Quest'anno la data si arricchisce di un nuovo appuntamento: alle 11, infatti, sarà inaugurato il cuore del Lussari il cuore rosso in ferro battuto di circa tre metri di altezza realizzato due anni fa dall'artista...