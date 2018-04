Stroili Oro, l'azienda rassicura: «Restiamo in Carnia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTOLMEZZO Entra in Parlamento la situazione dei lavoratori della Stroili Oro spa. Il deputato Walter Rizzetto (FdI) ha presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nella quale chiede la convocazione di un «tavolo istituzionale di confronto tra l'azienda e le parti sociali per salvaguardare i dipendenti e il loro posto di lavoro». «Le scelte aziendali di Stroili Oro - afferma il deputato - non possono essere prese sulla pelle di lavoratori e famiglie del territorio friulano».Stroili Oro Spa, tuttavia,...