Stringher, 20 anni di scambi formativi con la Baviera

IL LIBROUDINE Sabato 7 aprile, alle ore 10.30 nel salone del Consiglio della Provincia di Udine verrà presentato il libro Intersezioni culturali gemeinsame Wege , un testo che riassume le esperienze di vent'anni di collaborazione tra lo Stringher di Udine e la scuola Staatliches Berufliches Schulzentrum della città di Immenstadt in Baviera.La pubblicazione presenta, attraverso testi tradotti in varie lingue, le numerose affinità non solo in ambito enogastronomico esistenti tra i due territori. All'incontro interverranno il presidente della...