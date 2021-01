MALTEMPO

TOLMEZZO Strade chiuse, temporanei blackout, pericolo slavine e valanghe. Ritorna emergenziale la situazione in Alto Friuli a seguito delle abbondanti nevicate che dalla scorsa notte non danno tregua su Carnia e Tarvisiano. Oltre un metro di neve fresca che si è depositata in 24 ore nelle località più in quota, andando a sommarsi alla precedente caduta nei giorni scorsi. Sappada, Forni di Sopra, Forni Avoltri, Tarvisio, Malborghetto e Sella Nevea sono i comuni più colpiti.

STRADE CHIUSE

Un pomeriggio in altalena quello vissuto ieri negli spostamenti fa Forni Avoltri verso Sappada, con la strada regionale 355 chiusa e riaperta più e più volte a causa delle scariche di neve fresca. In serata la strada 355 fra Forni Avoltri e il centro biathlon di Piani di Luzza è stata chiusa e quindi Sappada è rimasta di fatto isolata. Chiuso anche il Passo della Mauria fra Forni di Sopra e il confine con il Veneto. Isolata anche Sauris dopo una slavina sulla strada.

Sono state chiuse anche le strade regionali 73 del Lumiei da Sauris di Sopra verso Casera Razzo, la regionale 24 della Val Pontaiba dal chilometro 7+900 tra Treppo Ligosullo e Paularo, la SR Ud 23 della Val d'Incaroio dal chilometro 12 in comune di Paularo e la regionale 76 da Chiusaforte verso Sella Nevea, con la località sciistica che risulta pertanto isolata, alla luce della precedente chiusura dell'arteria che scende verso Cave del Predil. A Malborghetto per motivi precauzionali si è provveduto a chiudere la viabilità per l'Alpe di Ugovizza, eccetto che ai frontisti e ai mezzi antineve. Viene per il momento mantenuta la viabilità per la Val Saisera, dove però la situazione di sicurezza è tenuta sotto stretta osservazione. Dall'amministrazione comunale si chiede ai cittadini di portare un po' di pazienza e possibilmente di non manifestare richieste o urgenze relative a pulizia di strade private, perchè in questo momento ogni nostro sforzo deve essere concentrato sul mantenimento della sicurezza nella viabilità pubblica, e solo successivamente potremo dare una mano per situazioni particolari ha spiegato il sindaco Preschern. Dalla giornata di ieri stanno operando 137 volontari di Protezione civile in 40 Comuni per interventi di spargimento sale, sgombero neve e monitoraggio del territorio.Attraverso la sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, abbiamo inviato un messaggio ai gruppi comunali e alle associazioni di volontariato di protezione civile con l'obiettivo di recuperare i volontari per essere d'aiuto ai territori che si trovano ad affrontare la copiosa nevicata di queste ore ha spiegato ieri pomeriggio il vicegovernatore Riccardo Riccardi - Siamo a disposizione dei Comuni montani che manifesteranno la necessità di poter avere un rinforzo nelle attività di spalatura e fresatura neve. Ci metteremo a disposizione dei sindaci. Naturalmente - aggiunge Riccardi - i volontari saranno attivi da domani (oggi, ndr) o, comunque, da quando la nevicata sarà terminata; quando cioè le condizioni meteo permetteranno di mettere in campo gli uomini. Siamo pronti ad intervenire - rassicurano ancora Riccardi e il collega Roberti anche sotto il profilo finanziario perchè gli oneri non possono rimanere a carico del solo bilancio comunale.

L'EVOLUZIONE

La Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo arancione per il pericolo di nevicate abbondanti e valanghe in montagna fino alle 14 di lunedì 4 gennaio. Il maltempo non mollerà infatti la presa nella giornata odierna: il cielo sarà sempre nuvoloso con la possibilità di precipitazioni da deboli a moderate. Possibile qualche temporale sulla costa. La situazione migliorerà nei primi giorni della prossima settimana. Ancora molta incertezza per l'Epifania quando il maltempo potrebbe essere ancora protagonista, ma con temperature non troppo rigide.

