Stop al parcheggio selvaggio ai Rizzi

Scatta già dalla partita odierna Udinese-Sassuolo allo Stadio Friuli la sperimentazione per evitare che durante le partite in cui l'Udinese gioca in casa, le auto vengano parcheggiate sui marciapiedi di alcune vie del quartiere dei Rizzi, creando notevoli disagi ai residenti. Durante la partita verranno chiuse ai non residenti le vie Brescia, via Crema e via Sondrio (lato Ovest). La sperimentazione, concordata con il Questore, Claudio Cracovia e il consigliere delegato di quartiere, Massimo Ceccon, prevede, infatti, che si parta da queste...