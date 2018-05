CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STATO DI AGITAZIONEUDINE Va avanti lo stato di agitazione fintanto che il Governo non darà risposte concrete alla pesantissima carenza di vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia. La decisione arriva dalla Fns Cisl regionale, che ieri mattina è stata a colloquio a Roma con il dirigente generale Guido Parise, a seguito dell'incontro dei giorni scorsi con il prefetto di Trieste, Annapaola Porzio. Un incontro dal quale riferisce il segretario di categoria, Delfio Martin sono emerse risposte «assolutamente parziali e sicuramente non...