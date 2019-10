Stanziali sei immigrati su dieci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MIGRANTIUDINE Più del 60 per cento dei permessi di soggiorno sono di lunga durata: un segno di radicamento e di stabilizzazione degli stranieri, che però viene ribaltato dai dati su scuola e mondo del lavoro, da cui emerge che la strada per l'integrazione è ancora assai difficoltosa. A complicarla, tra l'estate 2018 e quella del 2019, annus horribilis per l'immigrazione dice Paolo Attanasio, referente Idos per il Fvg -, sono stati i due decreti sicurezza che hanno reso più difficile la vita anche agli immigrati integrati e, soprattutto,...