LA STORIA

UDINE Anche lo sport insegna ad affrontare la pandemia. Parola di allenatore, uno di quelli che ci mettono passione, dedizione e tanta buona volontà. Dal primo lockdown fare sport è diventata un'impresa, ma Eugenio Borgo non molla, convinto che sul campo s'imparano rispetto e senso di responsabilità. Ex giocatore di pallavolo, oggi fa l'allenatore alla Juvenilia di Bagnaria Arsa e al Blu Team di Pavia di Udine e per far allenare le sue ragazze non c'è giorno della settimana che tenga. È una corsa a ostacoli di questi tempi, ma lui non si scoraggia, «con determinazione, le dovute cautele e responsabilizzando le ragazze si può fare afferma . Oggi questi giovani hanno bisogno di sfogarsi e socializzare». Ci ha provato fino all'ultimo a far allenare le giovani adolescenti che segue, disponibile anche di domenica pur di garantire gli allenamenti, in totale sicurezza.

IL PERSONAGGIO

«Vista l'età che ho commenta con i suoi 68 anni il primo a rischio sarei io», ma il Covid ha fermato prima una squadra e ora anche l'altra. Le regole impongono un nuovo stop, eppure le famiglie erano contente di portare le figlie in palestra, «ho visto la risposta dice Borgo l'80% e oltre dei genitori è sempre stato favorevole». Ricorda la prima ondata, una catastrofe anche per le giovani pallavoliste che Borgo cercava di tenere attive con prove online, esattamente come si ritrova a fare ora. «Anche questo restare insieme in rete è servito perché le ragazze non hanno abbandonato lo sport. Chiaro, però aggiunge che trovarsi via web è limitante e da fare per brevi periodi». Secondo lui lo sport «è importante per la socialità e i giovani hanno bisogno di messaggi di positività. Vedo la loro reazione quando entrano in palestra, stanno bene. Altrimenti rischiano di perdersi». Alcuni sono più fortunati, magari con fratelli e sorelle con cui condividere il tempo e un cortile in cui giocare, ma non è così per tutti. Non è così per tanti ragazzi che devono accontentarsi di stare nelle loro stanze, magari in solitudine e con tanto, in certi casi, di didattica a distanza. Ecco allora che entrare in campo rivitalizza, fa ritrovare il sorriso, fa spendere un po' di quelle energie che nei ragazzi sembrano non esaurirsi mai. «La prima volta dopo il lockdown ricorda Borgo le ragazze erano molto titubanti quando hanno rimesso piede in palestra, come se entrassero in una cristalleria, timorose anche a riconoscersi tra compagne. Ma è bastate mezz'ora e sono esplose di felicità. Bisogna dare loro un messaggio di speranza e un sorriso, pur facendogli capire che ci sono regole da seguire e rispettare, ma è questo il bello degli sport di squadra». Questo, in effetti, è l'insegnamento che Borgo vuole trasmettere, quello dello sport come specchio della vita, con regole che si applicano in una sfera e nell'altra, anche per imparare a fronteggiare il Covid. «Lo sport è disciplina dice e insegna soprattutto il rispetto dell'altro. E si può praticare in sicurezza le insicurezze afferma sono di altro genere, non dentro la palestra. Lo sport, insomma, abbatte ogni barriera e a dirlo è un allenatore che ha portato una squadra friulana a giocare in Uganda, dove da anni s'impegna nel volontariato e dove ha realizzato anche una scuola. A pensarla così non è solo l'allenatore, pure le sue ragazze. «Durante il lockdown ero un po' depressa racconta Sara (il nome è di fantasia), 13 anni e una passione sfrenata per la pallavolo e di nuovo, da due settimane, ci hanno sospeso gli allenamenti. Ci troviamo in videolezione, ma non è la stessa cosa. Mi pesa non potermi allenare in palestra, l'allenamento in campo è la cosa più bella e poi anche incontrare le compagne di squadra». Sara, che le regole le ha imparate proprio con lo sport, pratica con disciplina i suoi esercizi a casa tutti i giorni, «ma non è la stessa cosa ammette mi manca il contatto con l'allenatore e la squadra perché ogni volta che vado a fare allenamento mi tiro su di morale».

Lisa Zancaner

