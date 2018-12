Spese pazze dopo la condanna si dimette l'assessore Bucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Dopo che la Corte d'appello di Trieste ha ribaltato le assoluzioni di primo grado sulla cosiddetta rimborsopoli, pronunciando sette condanne nei confronti di altrettanti esponenti politici l'assessore comunale di Trieste Maurizio Bucci ha deciso di rimettere le deleghe. «Sia per il rispetto che ho nelle istituzioni e del buon lavoro svolto in questa amministrazione comunale, per evitare speculazioni di ogni tipo e nel massimo rispetto delle istituzioni, ho ritenuto opportuno e corretto rimettere le mie deleghe nelle mani del...