Speleologo tolmezzino precipita nel Carso

(d.z.) È stato estratto ferito ma vivo nel primo pomeriggio di ieri lo speleologo 60enne di Tolmezzo, precipitato all'interno della Grotta Noè sul carso triestino, in comune di Duino Aurisina, mentre si stava calando al suo interno lungo la corda. L'uomo ha compiuto un volo di diversi metri dopo aver perso la presa del discensore, finendo sul fondo della grotta, a cinquanta metri di profondità, rotolando poi per altri dieci metri su un mucchio di detriti. È rimasto sempre cosciente ma ha riportato diversi traumi, apparentemente non gravi....