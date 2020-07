L'EVENTO

UDINE Aprirà i battenti il 3 ottobre fino all'11 e detterà le tendenze e presenterà le anteprime nazionali del settore. È Casa Moderna, la fiera ammiraglia tra gli eventi in calendario nel quartiere fieristico udinese che raggiunge la 67ma edizione. «67 edizioni ma non le dimostra afferma l'amministratore unico, Lucio Gomiero - questa è una fiera che ha resistito a tante vicende e rappresenta un simbolo dal quale dobbiamo ripartire. Senza se e senza ma si fa e nel miglior modo possibile». Si riparte, dunque, dalla casa che nell'era Covid è diventata molto più di un tetto, quattro mura, pavimenti e quadri appesi alle pareti. La casa durante il lungo lockdown è stata vissuta, usata come cucina quasi professionale, come palestra, ufficio, aula per le lezioni dei figli. È questo lo slancio per un comparto che scalda i motori per un business che è stato frenato ma non fermato e che in Friuli Venezia Giulia conta 1.082 aziende con un fatturato annuo pari a 3,4 miliardi d euro. Per invogliare i visitatori a investire nell'abitazione in un periodo economicamente non facile, tutta la filiera dai produttori ai distributori per l'edizione 2020 hanno deciso di fare qualche rinuncia, «per rendere la fiera più conveniente - precisa Claudio Bertolutti parlando in rappresentanza degli espositori che saranno presenti in massa a Casa Moderna è un'assunzione di responsabilità da parte di tutti». Anche della fiera, che propone tariffe delle aree espositive ribassate del 25% e senza chiedere acconti anticipati. Che il comparto del legno arredo stia dando già i primi, seppure timidi, segnali di ripresa, lo conferma anche il direttore del Cluster Fvg legno-arredo-casa, Carlo Piemonte. Insomma, le premesse ci sono tutte, così come importanti novità. Si parte da nuovi orari per agevolare le aziende espositrici: dalle 10 alle 20 nei festivi e dalle 14.30 alle 20 nei giorni feriali. Ma le novità riguardano anche i visitatori, che potranno godere di ingressi gratuiti infrasettimanali con la pre-registrazione. Per i più cauti che ancora temono le uscite pubbliche, saranno proposte iniziative virtuali e si sta valutando pure l'idea di usare una piattaforma digitale. Nei padiglioni troveranno spazio Casa Biologica, Casa Sicura e anche la parte home office, fitness e wellness e l'area cooking: tutto quello che oggi rappresenta la casa da vivere in tutte le sue forme. «Bisogna avere coraggio di guardare avanti. La bacchetta non ce l'ha nessuno, ma le idee sì, ce ne sono molte. Idee per riconvertire gli appuntamenti più importanti. Casa Moderna è tra questi sottolinea il presidente della camera di Commercio Pn-Ud, Giovanni Da Pozzo - e avrà un suo futuro». Intanto per la speciale edizione 2020 ci si dovrà adattare alle misure anti contagio, ma il quartiere fieristico gode di spazi ampi, interni ed esterni, che consentono quasi un naturale distanziamento. Ci saranno termo scanner integrati agli ingressi, obbligo di indossare la mascherina, dispenser igienizzanti e la garanzia di non superare un certo numero di visitatori per metro quadrato. Per la corretta gestione dei flussi, il visitatore potrà prenotare il giorno e la fascia oraria di visita e già oggi la banca dati supera i 23mila contatti.

