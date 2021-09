Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Rimpatrio coattivo per un cittadino albanese di 32 anni, detenuto nel carcere di via Spalato e scarcerato per fine pena. A dare esecuzione al provvedimento è stato, sabato, il personale dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Udine.Lo straniero era stato condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione per reati inerenti agli stupefacenti, in quanto trovato in possesso, nel 2014, di oltre un quintale di eroina. La sostanza psicotropa - spiega...