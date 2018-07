Spaccata con il mezzo rubato come ariete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FURTOMARTIGNACCO Spaccata alla sala slot di via Spilimbergo a Martignacco nella prima mattina di ieri, poco prima delle 5. Una persona che vive in uno degli appartamenti sopra i locali della sala giochi ha sentito un forte rumore che l'ha svegliata. Si è affacciata alla finestra pensando a un incidente stradale e invece poi ha capito che si trattava di un furto: una banda di ladri aveva sfondato parte della sala slot con un furgone pick-up usato come ariete, lanciato a tutta gas, in retromarcia, contro la parta di ingresso. Il mezzo ha...