Sotto l'albero il debutto dei nuovi vigili del fuoco

UDINE Quest'anno, sotto l'albero, al Comando di Udine è arrivato il regalo più atteso: 28 nuovi vigili del fuoco freschi di corso. Una manna, dopo anni di sotto-organico. «A Natale - spiega Armando Medeot, caposquadra della prima partenza di Udine - con noi c'erano tre ragazzi nuovi, Carmine, Antonino e Pasquale, e uno è andato a Gemona. Sono stati subito messi nei ranghi e se la sono cavata bene. Per loro, era la prima volta in assoluto. Quello che era con me ha fatto i primi due interventi della sua vita: cose di routine, tranquille, ma è andata bene», spiega Medeot. I 28, infatti, sono stati divisi fra i 4 turni

«Grazie all'arrivo di questi nuovi sette ragazzi per turno, dovremmo riuscire ad avere due squadre più l'autobotte e l'autoscala operative in centrale, il che è molto importante», prosegue. A Natale, racconta, «eravamo quasi due squadre complete, perché ci sono stati degli ammalati dell'ultimo momento. Una da cinque e una da quattro, più l'autobotte, l'autoscala e gli uomini della sala operativa, per un totale di 16 persone. Abbiamo avuto degli interventi di routine. Abbiamo fatto il pranzo di Natale assieme: in caserma siamo un po' come una famiglia. Lavorare nei festivi, ormai lo metti in conto, che sia Natale, Pasqua, l'ultimo dell'anno o Ferragosto e qualsiasi domenica. Il nostro lavoro va avanti 24 ore su 24, ma quando lo fai da anni non pesa».

Di servizio a Natale al comando provinciale di Udine c'era anche Claudio Devinar, che è di Cormons. «È stata una giornata tranquilla. Un soccorso ad un ragazzo, un'allarme antincendio che è suonato in una scuola a Martignacco, ma poi non era nulla, un'apertura porta... Di solito le giornate festive sono abbastanza tranquille». La giornata di questo Natale lavorativo, per lui, è partita, come tutte le altre, con il controllo dei mezzi alle 8 e le prove su strada. Poi, il pranzo in caserma con i colleghi. Ormai, anche lui l'ha messo in conto il fatto di lavorare i giorni di festa. «Ci sono quattro turni che ruotano. Un anno ti capita Natale o Pasqua e un anno no. Non lo considero un sacrificio. L'ho messo in conto: mi piace il lavoro che faccio. Poi, il Natale con i colleghi è stato bello. È un ambiente familiare ormai». Ma a metterci il fiocco, per così dire, sono stati i cittadini. «Stavamo scendendo le scale di un condominio e una signora ci ha aperto la porta e ci ha regalato dei cioccolatini. Sono cose che fanno piacere».

