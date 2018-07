CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOSTEGNOCIVIDALE Ammonta a 23.100 euro il contributo finanziario per le attività culturali realizzate dalle associazioni e dagli istituti scolastici che operano a Cividale del Friuli. È questa la recente ripartizione dei fondi discussa in sede di Commissione comunale consultiva e successivamente deliberata dalla Giunta. L'assessore Angela Zappulla spiega che «i sodalizi in regola con la documentazione riceveranno un contributo alcuni a sostegno delle loro attività annuali, altri di progetti specifici». Ecco quindi che l'assessorato alla...