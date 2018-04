Sosta selvaggia in zona stadio, ampliati i divieti ai non residenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE Prosegue e si amplia la sperimentazione contro la sosta selvaggia in occasione delle partite casalinghe dell'Udinese. In base a una nuova ordinanza dell'amministrazione comunale, per le prossime due gare in programma, martedì 3 contro la Fiorentina e domenica 8 aprile contro la Lazio, è stata disposta infatti la chiusura ai non residenti, dalle 14 alle 22, delle vie Brescia, Crema e Sondrio (lato Ovest), a cui si aggiungeranno, rispetto al precedente provvedimento, anche via Fagagna e via Milano (nel tratto compreso tra via Sondrio e...