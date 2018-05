CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIOUDINE Sos disabilità: aumentano i bisogni e i servizi non bastano. La fotografia la scatta il bilancio dell'Asuiud nella parte dedicata all'offerta dei servizi per le persone affette da disabilità. Negli ultimi 5 anni l'azienda ha avviato un percorso di ripensamento e di riqualificazione dei servizi e questo ha favorito la possibilità di sviluppare proposte sempre più allineate alle aspettative e bisogni della persona anche in situazioni di particolare complessità come nel caso dei disturbi dello spettro autistico, ma ancora...